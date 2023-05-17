Bu okuldan mezun olan boş kalmayacak

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu’nun kurulmasına ilişkin teklifin Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmasını değerlendiren Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, "Kayseri’mizin üretimine ve istihdamına katkı sağlayacağız" dedi.

Yükseköğretim Kurulu, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı yıllık planında yer alan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu kurulmasına ilişkin teklifi uygun gördü. KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi bünyesinde eğitim-öğretim verecek olan Kayseri Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu’nun hayırlı olmasını dileyerek, "Kayseri Üniversitesi Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu hepimize hayırlı olsun. Önce şehrimiz Kayseri’mize, ülkemize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Kayseri’miz sanayi kenti, Kayseri’miz ticaret kenti, Kayseri’miz üretim kenti, Kayseri’miz eğitim kenti ve Kayseri’miz tarihi, kültürel, sosyal değerleriyle birlikte bir turizm kenti. Kayseri’miz bir sağlık ve spor kenti. Dolayısıyla birçok bileşeni bağrında barındıran, Erciyes Dağı gibi yüce bir dağın eteğinde olan böyle bir şehrin OSB’leri bulunmakta. Yükseköğretim Kurumu’na yapmış olduğumuz başvuru neticelendi. Kayseri OSB’nin içerisinde OSB’nin de bize tahsis etmiş olduğu eğitim alanında kaynak teknolojisi, polimer teknoloji ve mekatronik gibi doğrudan OSB’mizin içerisindeki bölümleri açacağız. Biz bu programları masa başında kendi kendimize belirlemedik. OSB’miz ile yazıştık. OSB’miz kendi ölçeğinde istişare etti ve anket uygulaması yaptı. O verileri de bizimle paylaştılar. Yine Sanayi Odamız ile yazıştık. Normalde 16-17 program var ama biz başlangıç olarak bu üç bölümü açarak, OSB içerisinde eğitime başlayacağız. ‘Kampüste değil, her zaman sahada üniversite’ diyoruz. Kayseri Üniversitesi üretimin merkezinde, üretimle iç içe, öğrencilerini iş dünyasından kopuk olmadan yetiştirecek. Kuruluş aşamasını tamamlamamız için programların gelmesi gerekiyor. Öğretim elemanını tamamlayacağız. Bu sene büyük ölçüde öğrenci almaya çalışacağız. Önümüzdeki senelerde sayıyı da artırarak devam edeceğiz. Program sayısını ve çeşitliliğini artıracağız" ifadelerini kullandı.

"Kayseri’mizin üretimine ve istihdama katkı sağlayacağız"

Karamustafa, "Bizim Kayseri Üniversitesi olarak büyümede iki hedefimiz var. Elbette ki günün ihtiyaçlarına bağlı olarak yatay büyümeyi ve çeşitlenmeyi önemsiyoruz. Ancak aynı zamanda dikey büyümeyi de önemsiyoruz. Yani ilgili alandaki eğitim faaliyetlerinin niteliğini artırmak, projelerin ve araştırmaların da niteliğini artırarak, dikey büyümeyi de önemsiyoruz. O yüzden bu iki ana çerçevede OSB’mizi de inşallah ileriye taşıyacağız. Bu tip gelişmeler ve büyümeler sadece üniversitenin tek başına yapacağı unsurlar değil. Hayırsever şehri olan Kayseri’miz hayırseveriyle ve sanayisiyle entegre bir şekilde bu okulu daha da ileri taşıyacak. Bu OSB projesi en büyük hedeflerimizden bir tanesiydi. Üretimin, sanayinin içerisinde sahada ve gerçek hayatın içerisinde nitelikli iş gücünü, insan kaynağının kıymetini ve değerini yetiştirerek, Kayseri’mizin üretimine ve istihdama katkı sağlayacağız. Sizin öğrencileriniz sanayiyle entegre bir şekilde, sanayiyi bilir bir şekilde yetişirse normal olarak iş dünyası da o kişiyi hemen istihdam edecektir. OSB’lerdeki meslek yüksekokulları iş garantili meslek yüksekokulları olarak da adlandırılmaktadır. Bu fikirde de Kayseri Üniversitesi Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu’muzda en çarpıcı sloganı da proje, uygulama odaklı ve iş garantili bir meslek yüksekokulu olarak değerlendirebiliriz" diye konuştu.