Bu Pazar 'Maharetli Eller' Günü

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve kurulduğu günden bu yana ilçe sakinlerinin yanı sıra şehrin dört bir yanından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' yine misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

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  • 16.12.2022 12:45
  • Güncelleme: 16.12.2022 14:27
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Bu Pazar 'Maharetli Eller' Günü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi ile Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle başlatılan ve kurulduğu günden bu yana ilçe sakinlerinin yanı sıra şehrin dört bir yanından vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ yine misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Farklı ve güzel bir hafta sonu sunmaya hazırlanan pazarda yine birbirinden kıymetli el emeği ürünler vatandaşlarla buluşturulacak. Her ayın 1. ve 3. pazarı gerçekleşen organizasyon, 18 Aralık Pazar günü el emeği ürün meraklılarını misafir edecek. İlçenin tarihi güzelliklerine sahip Harman Mahalle Meydanında kurulan Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’nın bu pazar günü de yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuluyor.

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İHA

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