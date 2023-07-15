Bu Pazar 'Maharetli Eller' Günü

Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' 16 Temmuz Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

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  • 15.07.2023 10:03
  • Güncelleme: 15.07.2023 10:57
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Bu Pazar 'Maharetli Eller' Günü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ 16 Temmuz Pazar günü misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

İlçenin tarihi güzelliklerini barından Harman Mahallesi Meydanına her ayın 1. ve 3. pazar günü kurulan pazarda birbirinden kıymetli el emeği ürünler alıcılarını bekliyor olacak. Her kurulduğunda büyük ilgi gören pazara bu hafta da vatandaşların yine büyük ilgi göstermesi bekleniyor. El işi tekstil ürünlerinden ahşap çalışmalarına kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda, ayrıca ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunulacak.

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İHA

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