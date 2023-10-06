Bu pazar Talas'ın 'Antika Pazarı'

Talas'ın klasikleri arasına giren ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören 'Antika Pazarı' ara vermeden devam ediyor.

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  • 06.10.2023 12:16
  • Güncelleme: 06.10.2023 15:38
Bu pazar Talas'ın 'Antika Pazarı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas’ın klasikleri arasına giren ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören ‘Antika Pazarı’ ara vermeden devam ediyor.

‘Harman Meydanı’nda Tarihe Yolculuk’ sloganıyla her ayın ikinci pazarı kurulması geleneksel hale gelen organizasyon, 8 Ekim Pazar Günü yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının buluşmasına sahne olacak.

Harman Mahalle Meydanı’nda kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunulacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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