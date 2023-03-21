Bu sefer fidanlar deprem şehitleri için dikildi

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Kayseri Valiliği tarafından 21 Mart Ormancılık Günü dolayısıyla düzenlenen programda fidanlar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde şehit olan vatandaşlar için toprakla buluşturuldu.

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  • 21.03.2023 16:56
  • Güncelleme: 21.03.2023 17:46
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Bu sefer fidanlar deprem şehitleri için dikildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ve Kayseri Valiliği tarafından 21 Mart Ormancılık Günü dolayısıyla düzenlenen programda fidanlar, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde şehit olan vatandaşlar için toprakla buluşturuldu.

Kocasinan ilçesine bağlı Kuşçu Mahallesi’nde düzenlenen, İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un duasının ardından başlayan programda, ’6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı’ olarak hazırlanan 50 dekarlık alanda 5 bin adet sedir ve karaçam fidanı katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu.

Programa katılan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Bugün 21 Mart Dünya Ormancılık Günü. Bu hafta tüm dünyada Orman Haftası olarak kutlanıyor ama bizde maalesef acı bir etki bırakan 6 Şubat depremlerinin arkasından olduğu için de depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bir anı ormanı oluşturmak üzere buradayız. Bugün burada 5 bin fidan dikilecek. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İl Orman Müdürümüz İsa Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Valiliğimize ve Kocasinan Belediyemize teşekkür ediyorum. Bu tür şeyler çok anlamlı. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Bu ağaçlar da onlara her zaman rahmet okumaya vesile olacaklar" dedi.

Programa; Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Ambulans Servisi Başhekimi Mehmet Biçer, Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, protokol üyeleri ve kamu kurum çalışanları katıldı.

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İHA

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