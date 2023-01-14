Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkiye'nin en ucuz suyunu tüketen Sivas'ta, 1 şişe su fiyatına 1 ton su tüketilmesine rağmen su fiyatlarına zam yapmayacaklarını söyledi.

PAYLAŞ
  • 14.01.2023 11:12
  • Güncelleme: 14.01.2023 11:12
  • 37
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkiye’nin en ucuz suyunu tüketen Sivas’ta, 1 şişe su fiyatına 1 ton su tüketilmesine rağmen su fiyatlarına zam yapmayacaklarını söyledi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yaşanan kuraklık ve artan su ihtiyacına rağmen su fiyatlarında artış yapmayı düşünmediklerini belirtti. Başkan Bilgin, Türkiye’nin en ucuz suyunu Sivaslıların içtiğini söyleyerek, ucuz su kullanımının israfa neden olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Zorlu süreci karşılıklı anlayış ve sabır içerisinde bitirdik"

Başkan Bilgin, Sivas’ta yaşanan su sıkıntısında zorlu süreci birlik, beraberlik karşılıklı anlayış ve sabırla bitirdiklerini belirterek, "Su sıkıntısı uzun süre gündemimizi işgal etti. Özellikle Aralık ayında planlı olarak yapmış olduğumuz su kesintileri nedeniyle dönem dönem sıkıntılar yaşadık. Ben bu noktada tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Cidden zorlu süreci birlik, beraberlik, karşılıklı anlayış ve sabır içerisinde güzel bir şekilde bitirmiş olduk. Kentimizin su kaynakları Tavra Deresi ev 4 Eylül Barajı’ndan karşılanıyor. Şu anda 4 Eylül Barajı’nda su yok, sıfır. Bu nedenden dolayı Pusat Özen Barajı’ndan su nakil projesi yaptık. 50 kilometrelik bir projeydi. İlk etabı olan 14 kilometrelik kısmı tamamladık ve Pusat Özen Barajı’ndan direk şebekeye şu anda kaliteli bir su verdik. Geçici de olsa su problemini çözdük. Proje devam ediyor, tamamı 50 kilometre" dedi.

"Bu dönemde suya bir fiyat güncellemesi yapmıyoruz"

Başkan Bilgin, yaşanan sıkıntılara rağmen suda fiyat güncellemesi yapmadıklarını ifade edip, "Sivas’ta normalde Ocak ayında kar kış bereket yağması lazım, etrafın karla dolu olması lazım ama tüm Türkiye’de olduğu gibi İç Anadolu’da da son yılların en kurak kışını yaşıyoruz. İnşallah Rabb’im bereketinden bizi mahrum koymaz. Biz su ihtiyacını gidermek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu noktada hemşehrilerimizden, suyun gelmesiyle rehavete düşmeden, suyu tasarruflu kullanmaları, israf etmemeleri noktasında özel bir hassasiyet bekliyoruz. Türkiye’nin en ucuz suyunu Sivaslılar içiyor. Hemşehrilerimize helal olsun. Ama ucuz su kullanımı da israfa neden olmasın. Biz bu noktada sübvanse etmeye devam edeceğiz. Türkiye pandemiyle birlikte zorlu bir süreçten geçti. Biz bu noktada, hemşehrilerimize destek olma noktasında bu dönemde suya bir fiyat güncellemesi yapmıyoruz" diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
EYT, ikinci el araç piyasasına can suyu oldu

EYT, ikinci el araç piyasasına can suyu oldu

Olivier Kemen üçüncü golünü attı

Olivier Kemen üçüncü golünü attı

Kayserispor 4 maç sonra kazandı

Kayserispor 4 maç sonra kazandı

Engelli Dostu Büyükşehirden 'Engelsiz Eser'

Engelli Dostu Büyükşehirden 'Engelsiz Eser'

Öğretmenler, öğrencilerine rol model olarak meslekleri tanıttı

Öğretmenler, öğrencilerine rol model olarak meslekleri tanıttı

Büyükşehir belediyesi kentin tarihine sahip çıktı

Büyükşehir belediyesi kentin tarihine sahip çıktı

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
İnfaz koruma memuru ölü bulundu

İnfaz koruma memuru ölü bulundu

6
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri'de 3 ayrı programa katılacak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kayseri’de 3 ayrı programa katılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Penil protez ereksiyon bozukluğuna çözüm oluyor

Penil protez ereksiyon bozukluğuna çözüm oluyor

KUMSMALL'da Alışveriş Festivali Başladı

KUMSMALL'da Alışveriş Festivali Başladı

DAHA FAZLA
Yataktan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yataktan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kayseri'de 4 farklı binadan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Kayseri'de 4 farklı binadan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Darp edilen şahıs ağır yaralandı

Darp edilen şahıs ağır yaralandı

Kocasinan'da Türk Sanat Müziği Ziyafeti Yaşandı

Kocasinan'da Türk Sanat Müziği Ziyafeti Yaşandı

Kayserigaz'dan enerji tasarrufu önerileri

Kayserigaz'dan enerji tasarrufu önerileri