Bu şehrin Çocukları 'Finansal Okuryazarlık' kitabıyla yetişecek

Çocuklara para yönetimi, tasarruf, harcama bilinci gibi konuları eğlenceli ve öğretici bir dille anlatan kitapta; tarihsel süreçten günümüze paranın dönüşümü, farklı para birimleri ve bütçe yönetimi gibi konular çizgi karakterler eşliğinde ele alınıyor.

BAŞKAN YALÇIN’DAN MESAJ

Kitabın giriş bölümünde çocuklara hitap eden bir mesaj yayımlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Sağlıklı kararlar verebilmek için parayı nasıl kazandığımızı, nasıl daha uygun şekilde harcayacağımızı, tasarruf etmeyi ve ihtiyaçlarımızı bilmemiz gerekir. Küçük yaşta edineceğiniz bu beceriler, sizi daha güçlü bir geleceğe taşıyacaktır” ifadelerine yer verdi.

“Finansal Okuryazarlık” kavramını sade bir dille açıklayan kitapta, bireyin bütçesini yönetme, harcama, tasarruf ve yatırım yapma becerilerinin erken yaşta kazandırılması hedefleniyor.

Talas Belediyesi tarafından hazırlanan kitap, hem eğitici hem de eğlenceli içeriğiyle dikkat çekerken, çocukların finansal farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor.

TALAS MİLLET BAHÇESİ’NDE DAĞITILDI

Bu özel ve anlamlı yayın, geçtiğimiz günlerde görkemli bir törenle açılışı yapılan Talas Millet Bahçesi’nde çocuklara ücretsiz olarak dağıtılmıştı.