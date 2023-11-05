Bu seminerde 'saygı' anlatıldı

Kayseri Değerler Eğitim Merkezi (KAYDEM) tarafından ’Erdemlerimizle Varız’ (ERVA) projesi çerçevesinde ‘saygı’ konulu seminer düzenlendi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen seminere, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, KAYDEM Proje Koordinasyon Başkanı Esra Kuşkaya, yazar Alişan Kapaklıkaya ile vatandaşlar katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan KAYDEM Proje Koordinasyon Başkanı Esra Kuşkaya; “Bugün burada saygı, edep, merhamet, vefa, vatanseverlik ve adalet gibi temel değerlerin önemine odaklanan ERVA Projesi Aile Eğitim Semineri için bir araya geldik. Günlerdir içimiz kan ağlıyor. Filistin’de yaşanan zulüm hepimizin vicdanlarını param parça ediyor. Zalimin zulmünün son bulması için yapabileceğimiz şeyin insan yetiştirmek olduğunu biliyor ve bunun için gayret ediyoruz. Yerin altına gittiğimizde yerin üstündekilere güzel şeyler bırakmak bu ümmetin evlatlarına bir güzel iz bırakabilmek adına çıktığımız bu yolculuğumuzda 1 yılı geride bıraktık. Bir kişiyi değiştirirsek tüm dünya değişir düşüncesinden hareketle çıktığımız bu yolculukta ailemiz gün geçtikçe büyüyor. Geçtiğimiz yıl 35 okulda 16 bin 200 öğrenci ve velisi ile buluşan ERVA Projemiz bu yıl 100 okulda 39 bin 800 öğrenci ve velisi ile 12 ilçede uygulanıyor. Aileler toplumun temel taşlarıdır ve bu temel taşların sağlam olması geleceğimizi şekillendirme konusundaki en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Aile Eğitim Seminerlerimizde saygı, edep, merhamet, vefa, vatanseverlik ve adalet gibi değerlerin aile içinde ve toplumda nasıl hayata geçirilebileceği konusunda birlikte düşünecek, deneyimlerimizi paylaşacak ve bu değerleri güçlendirmek için nasıl adımlar atabileceğimizi öğreneceğiz. Çocuklarımıza bu değerleri nasıl aşılayabileceğimizi ve onları nasıl daha iyi bir geleceğe hazırlayabileceğimizi keşfedeceğiz. Aile Eğitim Seminerlerimiz bizlere değerlerin sadece kelimelerden ibaret olmadığını aynı zamanda uygulanabilir, yaşanabilir ve örnek bir şekilde hayatımıza entegre edilebilir olduğunu da hatırlatmaya başlamaktadır” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından yazar Alişan Kapaklıkaya tarafından vatandaşlara ‘saygı’ konulu seminer verildi.