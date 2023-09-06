Bu Toplantıda Protokol yeri ve Protokol Konuşması Yok

Kuran Gönüllüleri Platformu tarafından organize edilen Kur'an Ziyafeti programında, protokol oturma yeri ve protokol konuşmaları yer almayacak. Akşam ve yatsı namazının cemaatle kılınacağı programda seccadesini alıp gelen herkes, bulduğu uygun yere oturacak.

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  • 06.09.2023 11:22
  • Güncelleme: 06.09.2023 11:22
Bu Toplantıda Protokol yeri ve Protokol Konuşması Yok

Kur'an Gönüllüleri Platformu Kayseri'de bir etkinlik düzenliyor. 'Seccadeni al gel' adı altında 8 Eylül Cuma günü Talas Paraşüt İniş Alanında gerçekleştirilecek olan etkinlikle son günlerdeki Kur'an düşmanlığına tepki gösterilecek. Etkinliğe katılanlar akşam ve yatsı namazını Talas Paraşüt İniş Alanında kılacak.

Platformdan yapılan açıklamada  "Özellikle İsveç, Danimarka ve Hollanda'da Kur'an'a yapılan edepsizce saldırılara karşı en azından safımızı belli etmek ve Kur'an ikliminde bir araya gelerek. Olaya duyduğumuz hüznümüzü paylaşmak adına... Kur'an Gönüllüleri Platformu olarak düzenlediğimiz bu gecede öncelikle ailecek hepinizin yanımızda olmasını arzu ederken... afişimizi sosyal medya hesaplarınızda ve WhatsApp durumlarınızda paylaşmanız bizim için değerlidir... Cenabı Hakk şimdiden hepinizden razı olsun. Kayseri'den Kur'an düşmanlarına karşı vereceğimiz seda en yüksek perdeden olsun inşallah" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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