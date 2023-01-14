Bu üniversite her 4 öğrenciden 1'i yurt dışında eğitim görecek

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İngilizce hazırlık eğitimini tamamlayan öğrencilerinin yüzde 25’ini Erasmus programı çerçevesinde yurt dışına gönderecek.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi(SBTÜ) öğrenci odaklı eğitimi ve yenilikçi yaklaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Eğitim dili İngilizce olan SBTÜ öğrencilerine Erasmus programı çerçevesinde 2 ay boyunca yurt dışı deneyimi kazandırıp yabancı dil konusunda hem dinleme hem konuşma becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Öğrencilerin alacağı bu eğitimi önemseyen üniversite yönetimi, akadenik ve idari personel için ayrılan bütçeleri de bu programa aktardı. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, başka hiçbir üniversitenin öğrencilerinin yüzde 25’lik bir kısmını yurt dışına gönderemediğini belirterek, öğrencilerinin en iyi eğitimi alacak şekilde planlamalar yaptıklarını söyledi.

“Bütün bütçemizi öğrencilere ayırdık”

Rektör Mehmet Kul, Erasmus çerçevesinde akademik ve idari personel bütçelerinin de öğrenciler için ayrıldığını belirterek, “Biz yeni nesil bir devlet üniversitesi ve aynı zamanda öğrenci odaklı bir üniversite olarak eğitimlerimizi çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin en iyi eğitimi alacak şekilde planlamalarımızı yapıyoruz. Eğitim dilimiz İngilizce, İngilizce yeterlilik sınavını geçemeyen gençler hazırlık eğitimi alıyorlar. Öğrencilerimizin dil becerilerini daha iyi geliştirmesi için Erasmus çerçevesinde bütün bütçemizi öğrencilerimize ayırdık. Bu yıl hazırlık sınıfından mezun olan öğrencilerimizin yüzde 25’ini 2 aylığına hem konuşma hem dinleme becerilerini geliştirmek amacıyla İrlanda ya da farklı ülkelere göndereceğiz” şeklinde konuştu.

“Dünyayı tanımak için büyük fırsat”

Rektör Kul, oluşturdukları imkanın öğrenciler için hem dil becerilerini geliştirmek hem de dünyayı tanıma açısından büyük fırsat olduğunu söyleyerek, “Bu çok yüksek bir oran başka hiçbir üniversite öğrencilerinin yüzde 25’ini Erasmus çerçevesinde ücretsiz olarak gönderemez. Buda bizim öğrencilerimiz için uygulamış olduğumu bir ayrıcalık olarak düşünüyorum. Diğer üniversitelerde bulamayacakları bir fırsat. Yurt dışına çıkarak konuşma ve dinleme becerilerini daha da geliştirmek isteyen gençler için üniversitemiz büyük bir fırsat sunuyor. Bu arada sosyal ve kültürel anlamda dünyayı tanımak açısından büyük bir fırsat elde etmiş oluyorlar. Bütün akademik ve idari personel hareketliliği içinde ayrılan bütçelerin tamamını öğrenci hareketliliğine transfer ettik. Yani Erasmus hareketliliğinin tamamını öğrenci hareketine aktarmış olduk” dedi.