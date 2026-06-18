Bu yıl artan yağışlarla mantar zehirlenmeleri arttı: Aynı aileden 10 kişi hastanelik oldu

Kayseri Şehir Hastanesi İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kamil Deveci, mantar zehirlenmeleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Deveci, “Yoğun bakım hizmetleri, sağlık hizmetlerinin üst basamağını içermekte olup birçok hastayı tedavi etmekteyiz. Ancak bu hastalıklar içerisinde önlenebilenler olmaktadır. Bu önlenebilen hastalıklar çoğunlukla genç ve erişkin hastalarda meydana gelmektedir. Bu hastalıklardan en önemlilerinden bir tanesi de mantar zehirlenmeleridir” dedi.

Deveci, yağışlarla birlikte vakaların arttığını belirterek, “Bu sene yaz aylarının gecikmesi, yağmurların artışıyla birlikte doğada mantar toplayıcılığı ve mantar avcılığı sıklığı artmıştır. Dolayısıyla zehirlenmelerle daha fazla karşılaştık. Mantar zehirlenmeleri çok önemli bir sağlık problemi içeriyor. Bu zehirlenmelerin en önemli etkilediği organlardan bir tanesi karaciğer ve böbrekler. Bunların yetmezliğinde hayati risk ortaya çıkabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Mantarların dış görünüşüne güvenilmemesi gerektiğini vurgulayan Deveci, “Mantarların şeklinde veya bir önceki sezonun sağlıklı olup olmamasından, yenilip zarar görülmemesinden bu sene zararlı olmayacağı anlamı çıkmaz. Mantar şekillerinden özellikle ince uzun saplı olanlardan uzak durulmalıdır” diye konuştu.

Türkiye’deki mantar çeşitliliğine dikkat çeken Deveci, “Türkiye'de 5 bine yakın mantar tanımlanmıştır. Bunlardan 100 tanesi orta ağırlıkta zehirlenmelere neden olabilmektedir. 10 tanesi ise hayati zehirlenmelere neden olmaktadır” dedi.

Ölümcül türü anlatan Deveci, “Bu 10 mantardan bir tanesi amanita phalloides diye isimlendirilen mantar Türkiye'ye çok güzel çevrilmiştir. Köygöçüren mantardır. Bir tanesi bile hayati risk içerebilecek zehirlenme yapabilmektedir. Bu nedenle bu mantarların toplanmasından, yenilmesinden uzak durulmasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

Zehirlenme evrelerini anlatan Deveci, “Mantar zehirlenmelerinin 3 fazı var. Birinci faz semptomsuz faz dediğimiz 6-8 saat sürebilmektedir. İkinci faz da bulantı, kusma, karın ağrısı gibi şikayetleri görülebilmektedir. Üçüncü fazda ise karaciğer yetmezlikleri, böbrek yetmezlikleri görülebilmektedir” dedi.

Ciddi sürece dikkat çeken Deveci, “Bu karaciğer ve böbrek yetmezliklerinin gelişmesi 1,5-2 günü bulabilmektedir. Bu faza gelene kadar iç işten geçmiş olabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Yaşanan vakayı aktaran Deveci, “Hatta yakın zamanda 10 kişilik bir aileden onunla zehirlendiğini iki hastamızı da Karaciğer Nakil Merkezi'ne yönlendirmek zorunda kaldık. Ciddi bir zehirlenme vakasıyla karşı karşıya kaldık” dedi.

Belirtilere dikkat çeken Deveci, “Şöyle oluyor; insanlar kendilerini mantarı bildiğini zannederek daha fazla topladığı için oldu bu. Bilen bilmeyen herkes bundan topladı. Ancak öneri olarak kültür mantarlarının yenilmesini daha çok tavsiye ediyoruz. Mantar zehirlenmesinden şüphelenilmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.