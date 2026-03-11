Bu yıl da bayramlıklar Kocasinan Belediyesi'nden

Vatandaşların her zaman yanında olan ve ‘insan odaklı hizmet’ anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayında yardım hareketliliğini en üst seviyeye çıkardıklarını vurgulayarak, “Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim gibi pek çok konuda yardımcı oluyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla her yaş grubundan insanımıza ulaşmak, onların dertleriyle dertlenmek ve eksikliklerini gidermek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek ve onların yanında olmak için çabalarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Paranın geçmediği tek market, paranın geçmediği tek mağazamızla Kocasinan’daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkânı sağlıyoruz. Kocasinan’da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bayramlıklarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Böylece gönüllerinde var olduğumuzu gösteriyor, birlikte huzur, dayanışma ve kardeşlik içinde sağlıklı ve güzel günler diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek olan sosyal odaklı hizmetler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Dost Eli Projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayında da Dost Market, Dost Mağaza ve Sosyal Market uygulamalarıyla vatandaşların yüreğine dokunuyor. Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki paranın geçmediği Dost Market ve Dost Mağaza’da, gelir durumlarına göre A ve B grubu olarak sınıflandırılan aileler, "Dost Eli" isimli kartlarına yüklenen puanlarla evlerinin her türlü ihtiyacını karşılayabiliyor. Aileler, gıdadan temizlik malzemelerine, kıyafetten ev eşyalarına kadar A’dan Z’ye her ürünü market ve mağaza konforunda ücretsiz olarak temin edebiliyor.