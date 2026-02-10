'Buğdaylı Alt Geçidi Acil Çözüm Bekliyor'

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi hal kompleksi mevkiinde bir alt geçitte her yağmur sonrası oluşan su birikintisi vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Zeki Gümüş bu konu hakkında açıklamalarda bulundu. CHP’li Gümüş, Buğdaylı Mahallesi’ne acilen bir çözüm getirilmesi ve altyapının yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Vatandaşın şikayeti üzerinde ilgili alt geçitin suyla dolu olmasından kaynaklı olarak yerine geldik ve yerinde gördük. Buğdaylı Mahallesi ile Yeni Hal Kompleksi’nin birleştiği yer ve burada trafik yoğunluğu çok fazla. Araçlar yağmur yağdığında su birikintisinden dolayı geçemiyor. Vatandaş geçemiyor. Burada araçlar geçmekte zorlanıyor. Altyapı yetersizliği nedeniyle burada her zaman bu şikayet mevcut. Vatandaş bu konuda devamlı şikayet halinde. Vatandaşın şikayeti haklı. Buraya acilen çözüm getirilmesi ve altyapının yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.