Buğdaylı’da Dev Sanayi Alanı İçin İlk Adım Atıldı

Eski Sanayi’nin 4,2 Katı Büyüklüğünde Alan Kooperatif Başkanı Ömer Gülsoy, Kocasinan İlçesi Buğdaylı Mahallesi’nde yer alan projenin büyüklüğünü şu sözlerle özetledi: “Toplam 1 milyon 780 bin metrekarelik devasa bir arsa üzerinde çalışıyoruz. Bu alan, mevcut Eski Sanayi Bölgesi’nin 4,2 katı, Yeni Sanayi’nin ise 2,2 katı büyüklüğünde. Şehrimizin marka değerini artıracak, Kayseri’ye yakışır örnek bir sanayi sitesi için yoğun gayret gösteriyoruz.”

Hukuki Süreçler Tamamlandı, TOKİ Taslağı Geldi

Gülsoy, üç yıl süren titiz takipler sonucunda “Tescil Harici Alan” sürecinin tamamlandığını ve mera vasfındaki arazilerle ilgili herhangi bir sorun kalmadığını açıkladı. Ayrıca, üyelerin heyecanla beklediği TOKİ sözleşme taslağının kooperatife ulaştığını müjdeledi. Hukukçuların incelemesinin ardından Olağanüstü Genel Kurul toplanacak ve üyelerin onayıyla temel atma töreni gerçekleştirilecek.

Ulaşım ve Altyapı Çalışmaları

Projenin lojistik değerini artırmak için Karayolları ile görüşmeler yapıldığını belirten Gülsoy, Kuzey Çevre Yolu’nun üç şeride çıkarılması ve kavşak düzenlemeleri konusunda istişarelerin sürdüğünü ifade etti.

Ankara’dan Destek Sözü

Başkan Gülsoy, Ankara’da yapılan temaslarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un projeye destek sözü verdiğini aktararak, “Üyelerimizin uygun şekilde dükkan sahibi olmaları için Bakanımızın talimatını aldık” dedi.

Sonuç

Buğdaylı Mahallesi’nde hayata geçirilecek dev sanayi sitesi, Kayseri’nin üretim gücünü artıracak ve şehrin ekonomik geleceğine yön verecek. TOKİ ile yapılacak sözleşmenin ardından temel atma töreniyle birlikte Kayseri, modern ve örnek bir sanayi alanına kavuşacak.