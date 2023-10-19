Buğdaylı'daki cinayetin davasına devam edildi

Kayseri’nin Buğdaylı Mahallesi’nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın duruşmasına devam edildi.

Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Y.T. ve taraf avukatları hazır bulundu. ’Kasten adam öldürme’ suçundan yargılanan Y.T. savunmasında A.F.’yi tanımadığını söyleyerek beraatini istedi. Y.T.’nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken, eksikliklerin giderilmesi için dava ileri bir tarihe ertelendi.

Olay

Olay, 22 Ağustos 2022 tarihinde Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan A.F. ile Y.T. konuşmak için bir araya geldi. Sözlü tartışma ile başlayan olayda Y.T., yanında getirdiği tabanca ile A.F.’yi vurarak öldürürken, Y.T. olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.