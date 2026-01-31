Buğdaylı Mahallesi'nde alt geçit sular altında kaldı
Kayseri'de yaşanan şiddetli yağmur sonrası Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'ndeki bir alt geçitte yağmur suları birikerek sürücülere zor anlar yaşattı.
Yurt genelinde etkili olan şiddetli yağmur, Kayseri’de de hayatı olumsuz etkiledi. Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi’nde bir alt geçitte biriken yağmur suları, sürücülere zor anlar yaşattı. Alt geçitten aracıyla geçmeye çalışan bir vatandaş ise, “Maşşallah Kayseri’ye deniz gelmiş” sözlerini kullandı.