Büğleyen'e ziyaretçi akını

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Büğleyen Mesire alanı, ziyaretçilerin akınına uğruyor. Mesire alanına 2 günde 2 bin araç giriş yaptı.

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  • 09.07.2023 11:35
  • Güncelleme: 09.07.2023 12:06
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Büğleyen'e ziyaretçi akını
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Büğleyen Mesire alanı, ziyaretçilerin akınına uğruyor. Mesire alanına 2 günde 2 bin araç giriş yaptı.

Sultan Sazlığı’nın kuzey girişi, Erciyes’in güneyinde bulunan ve Erciyes’ten akan buz gibi suyuyla adeta cennet bahçesini andıran Büğleyen Mesire Alanı, vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi Kaymakamı Enes Buyuran ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın da ziyaret ettiği Soysallı mahallesindeki Büğleyen; hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Alınan bilgilere göre iki günde 2 bin aracın giriş yaptığı ve yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği alanda vatandaşlar isterse piknik yapabiliyor.

Büğleyen’e piknik için gelen Kenan Atalay isimli vatandaş; "Kayseri’de yaşıyorum, Büğleyen’e üçüncü gelişim. Tabiat olarak harika bir yer" ifadelerini kullandı.

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İHA

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