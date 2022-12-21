Bugün, en uzun gece

Bugün Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede ise en uzun gece yaşanır.

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  • 21.12.2022 17:25
  • Güncelleme: 21.12.2022 17:25
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Bugün, en uzun gece

En uzun gece bugün yani 21 Aralık Çarşamba 2022 gecesinde yaşanacak. Fakat bu durum Kuzey yarım küre için geçerli. Güney yarım kürede ise en uzun gündüz yaşanacaktır. Haliyle kuzey kürede en kısa gündüz yaşanırken güney yarım kürede ise en kısa gece yaşanmış olacak. Yılda iki kez gerçekleşen gündönümü 21 Aralık'ta kış gündönümü olarak yaşanıyor. 

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.
21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.
 21 Haziran (yengeç ekinoksu): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.
21 Aralık (oğlak ekinoksu): 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi yaşanır. Güneş ışınları dik açı ile gelir ve güney yarım kürede yaz, kuzey yarım kürede ise kış başlar.

1ha

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