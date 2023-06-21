Bugün en uzun gündüz yaşanıyor?

 En uzun gündüz 21 Haziran'da gerçekleşiyor. Kuzey Yarımküre, bugün en uzun gündüz vaktini yaşıyor. Her sene 21 Haziran'da gerçekleşen yaz gündönümü akabinde günler kısalıyor.

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  • 21.06.2023 12:49
  • Güncelleme: 21.06.2023 12:49
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Bugün en uzun gündüz yaşanıyor?

Bugün 21 Haziran ve kuzey yarımkürede en uzun gündüz, güney yarımkürede ise en kısa gündüz yaşanacak. Öte yandan ülkemizin de bulunduğu kuzey yarımkürede günler kısalmaya başlayacak. Yaz gün dönümü her yıl 21 Haziran'da gerçekleşiyor. Güneş, Dünya'nın eğik ekseni nedeniyle yıl boyunca gökyüzünde en düşük veya en yüksek noktaya ulaştığında bir gündönümü oluşur. Dünya üzerinde herhangi bir noktadan, kuzeye doğru gidildikçe gündüzler uzamaya, güneye doğru gidildikçe geceler uzun olmaya başlar. Kuzey yarımkürede en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Bu duruma yaz gündönümü adı verilir. Bu tarihten sonra kuzey yarımkürede gündüzler kısalmaya, geceler ise uzamaya başlar. 21 Haziran'da kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlar. 

‘ÜLKEMİZDE EN UZUN GÜNDÜZ SİNOP'TA, EN KISA GÜNDÜZ HATAY'DA YAŞANIR’

Güneş ışınları Kuzey Yarımküre'ye en dik, Güney Yarımküre'ye en eğik açılarla gelir. Bu tarihte en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre'de gündüzler kısalmaya (yaz gündönümü), Güney Yarımküre'de ise uzamaya (kış gündönümü) başlar. Kuzey Kutup Kuşağı aydınlık, Güney Kutup Kuşağı karanlık daire içindedir. Gündüz süresi kuzeye gidildikçe uzar. Bu nedenle, ülkemizde en uzun gündüz Sinop'ta, en kısa gündüz Hatay'da yaşanır.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Yengeç Dönencesi'dir. Öğlen saat 12.00'de Yengeç Dönencesi'nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi ise oluşmaz.

1ha

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