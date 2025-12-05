Bugün Günlerden Mühendisler Günü: MMO Kayseri Şube Başkanı'ndan 5 Aralık

Açıklamasında mühendisliğin yalnızca teknik bir uzmanlık alanı olmadığını vurgulayan Varol, mühendisliğin aynı zamanda sorunlara çözüm üretme iradesi, geleceği planlama becerisi ve topluma hizmet etme bilinci olduğunu ifade etti.

Bugün karşı karşıya kalınan iklim krizi, enerji ihtiyaçları, kentleşme sorunları ve dijitalleşme gibi konuların mühendisliğin ülkemiz için ne kadar stratejik olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Varol, "Mühendislerimiz, bu zorlukların her birini fırsata dönüştürebilecek bilgiye, vizyona ve kararlılığa sahiptir," dedi.

Varol, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında adil, şeffaf, bilimsel ve etik değerleri esas alan bir mühendislik anlayışının kritik önem taşıdığını vurguladı. Bu bağlamda mühendislerin mesleki bağımsızlığının korunması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve genç mühendislerin istihdamının desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Mühendislik mesleğine gönül veren tüm meslektaşlarının sanayide, sahada, laboratuvarlarda ve tasarım ofislerinde ülkenin geleceğini şekillendirdiğini belirten Varol, "Onların bilgi birikimi, disiplinli çalışması ve çözüm odaklı yaklaşımı, toplumsal gelişimin görünmeyen mimarisini oluşturmaktadır," dedi.

Son olarak, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü vesilesiyle tüm mühendislerin ve mühendis adaylarının gününü kutlayan Varol, daha güvenli, daha üretken, daha adil ve daha bilimsel bir çalışma yaşamının her zaman destekçisi olduklarını ifade etti. Tüm mühendisleri saygı ve dayanışma ile selamladığını belirtti.