Bulduğu ziynet eşyası dolu çantayı polise teslim etti

KAYSERİ(İHA) – Kayseri’de duyarlı bir vatandaş, bulduğu ziynet eşyalarını polise teslim etti.

Kayseri’de bir kişi, yolda yürüdüğü sırada çanta buldu. İçerisinde altın küpe, yüzük, bilezik ve altın saat olduğunu gören vatandaş, çantayı Argıncık Şehit Hakan Yılmaz Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim etti. Polis ekipleri de yaptıkları araştırma sonucu çantanın sahibini bularak teslim etti.