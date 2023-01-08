Buldukları kartla 2 bin liralık alışveriş yaptılar

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Küçükali Mahallesi’nde yaşandı. Temassız özellikli maaş kartını kaybeden M.U., mobil bankacılık uygulamasından art arda gelen alışveriş bildirimleriyle sarsıldı. Öğle saatlerinde kendisinden habersiz farklı marketlerden harcama yapıldığını gören M.U. banka ile iletişime geçerek kartını iptal etti. Daha sonra M.U. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Market market gezerek karttan toplam 2 bin 55 lira 68 kuruş alışveriş yapan iki şüpheli ise market kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri güvenlik kameralarından tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.