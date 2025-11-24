  • Haberler
  • Gündem
  • Bülent Şahin Erdeğer, Siyonizmin Şifrelerini Çözümledi

Bülent Şahin Erdeğer, Siyonizmin Şifrelerini Çözümledi

İlim Hikmet Vakfı'nın davetlisi olarak şehrimize gelen gazeteci yazar Bülent Şahin Erdeğer, siyonist zihniyetin derinliklerini ve tarihsel süreçteki dönüşümünü ele aldı. Babil sürgününden modern İsrail devletine kadar uzanan bir yolculukta, Yahudi inancının nasıl tahrif edildiğini katılımcılara aktardı.

Bülent Şahin Erdeğer, Siyonizmin Şifrelerini Çözümledi

Araştırmacı Yazar Erdeğer, Siyonizme dönüşen ideolojik yaklaşımın "seçilmişlik sendromu" ile patolojik bir duruma dönüştüğünü vurguladı. Bu sendromun, bazı grupların diğer ırklara karşı kendilerini üstün görmelerine ve bu doğrultuda acımasızca yok etme yollarını mübah görmelerine neden olduğunu belirtti.

Tahrif edilmiş Tevrat’a dayandırılan bu patolojik zihin yapısının, Samuel 15:3 ayetinde yer alan "Şimdi git, Amalekliler'e saldır! Onlara ait her şeyi tamamen yok et..." şeklindeki ifadelerle desteklendiğini ifade eden Erdeğer, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Gazze’deki katliamlarını bu sözde ayete dayandırarak meşrulaştırdığını açıkladı.

Netanyahu'nun bu açıklamalarının ardından Gazze’de yaşanan katliamların, uluslararası mahkemelerde delil olarak kabul edildiğini belirten Erdeğer, bu durumun siyonist zihniyetin tehlikelerini gözler önüne serdiğini vurguladı.

Yüksek katılımla gerçekleşen konferansta, Erdeğer’in sunumu ilgiyle dinlendi ve katılımcılar arasında derin bir düşünce alışverişi sağlandı.

Bülent Şahin Erdeğer, Siyonizmin Şifrelerini Çözümledi
 

Bülent Şahin Erdeğer

1980’de Kocaeli’nin Derince ilçesinde doğdu. Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümünde eğitim alan Erdeğer, 2006’da Arapça eğitimi için Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. 2008’de Şam Üniversitesi Yabancılar İçin Arapça Enstitüsü’nden mezun oldu. 2008’de Türkiye’ye dönen Erdeğer, gazeteciliğe başladı. Pek çok röportaj ve haber metnine imza atan Erdeğer’in ayrıca birçok dergide Ortadoğu’ya dair analiz makaleleri yayımlandı. Bu süreçte mesleki hayatının dışında gençlerle Kur’ân, Batı Düşüncesi Tarihi ve Dinler Tarihi alanlarında farklı STK’larda birçok atölye çalışması yürüten Erdeğer, 2012’de Anadolu Ajansı Ortadoğu ve Afrika Bölge Müdürlüğü’nün kuruluşunda yer aldı. 2013’ten 2014 sonuna kadar AA Libya Temsilciliği yapan Erdeğer, 2016’da AA’dan ayrılarak çeşitli STK’larda görev aldı. Ağustos 2017-Mart 2024 arasında Şarku’l Avsat gazetesi haber editörlüğü görevini yürüten Bülent Şahin Erdeğer hâlihazırda Habertürk TV’de çalışıyor. Ayrıca Serbestiyet, Independent Türkçe ve Perspektif gibi çevrimiçi haber sitelerinde köşe yazıları ve röportaj-haberleri yayımlanmaya devam ediyor. Erdeğer’in çalışma alanları Ortadoğu sosyolojisi, dış haberler, İslam düşüncesi ve dinler tarihidir. Bülent Şahin Erdeğer hâlen Üsküdar’da Küresel Dinler Tarihi Atölyesi’nde Kur’an Arkeolojisi yöntemi ile çalışmalar yürütmektedir.
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Mustafa Ağırman Hoca'nın bilgilendirici programları
Kayseri'de Mustafa Ağırman Hoca'nın bilgilendirici programları
Melikgazi'de Asım-Türkan Balcı Aile Sağlık Merkezi'nde sona yaklaşıldı
Melikgazi'de Asım-Türkan Balcı Aile Sağlık Merkezi'nde sona yaklaşıldı
Talas'ta Muhtarlar Akçakaya'da Buluştu
Talas'ta Muhtarlar Akçakaya'da Buluştu
Kayseri İtfaiyesinden Stajyer Öğrencilere Eğitim Desteği
Kayseri İtfaiyesinden Stajyer Öğrencilere Eğitim Desteği
Kocasinan'dan öğretmenlere 'hatırı 40 yıl sürecek' hediye
Kocasinan'dan öğretmenlere 'hatırı 40 yıl sürecek' hediye
Kayseri'nin kültür hazinesi, 'Şehir Kültür' Dergisi 59. Sayısıyla Kültür Yolculuğuna Devam Ediyor
Kayseri'nin kültür hazinesi, "Şehir Kültür" Dergisi 59. Sayısıyla Kültür Yolculuğuna Devam Ediyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!