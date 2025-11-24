Bülent Şahin Erdeğer, Siyonizmin Şifrelerini Çözümledi
İlim Hikmet Vakfı'nın davetlisi olarak şehrimize gelen gazeteci yazar Bülent Şahin Erdeğer, siyonist zihniyetin derinliklerini ve tarihsel süreçteki dönüşümünü ele aldı. Babil sürgününden modern İsrail devletine kadar uzanan bir yolculukta, Yahudi inancının nasıl tahrif edildiğini katılımcılara aktardı.
Araştırmacı Yazar Erdeğer, Siyonizme dönüşen ideolojik yaklaşımın "seçilmişlik sendromu" ile patolojik bir duruma dönüştüğünü vurguladı. Bu sendromun, bazı grupların diğer ırklara karşı kendilerini üstün görmelerine ve bu doğrultuda acımasızca yok etme yollarını mübah görmelerine neden olduğunu belirtti.
Tahrif edilmiş Tevrat’a dayandırılan bu patolojik zihin yapısının, Samuel 15:3 ayetinde yer alan "Şimdi git, Amalekliler'e saldır! Onlara ait her şeyi tamamen yok et..." şeklindeki ifadelerle desteklendiğini ifade eden Erdeğer, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Gazze’deki katliamlarını bu sözde ayete dayandırarak meşrulaştırdığını açıkladı.
Netanyahu'nun bu açıklamalarının ardından Gazze’de yaşanan katliamların, uluslararası mahkemelerde delil olarak kabul edildiğini belirten Erdeğer, bu durumun siyonist zihniyetin tehlikelerini gözler önüne serdiğini vurguladı.
Yüksek katılımla gerçekleşen konferansta, Erdeğer’in sunumu ilgiyle dinlendi ve katılımcılar arasında derin bir düşünce alışverişi sağlandı.
Bülent Şahin Erdeğer