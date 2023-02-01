Bunalıma girdi, kayalıklardan atladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen kadın, kayalıklardan atladı. Vücudunda kırıklar oluşan kadın, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

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  • 01.02.2023 14:26
  • Güncelleme: 01.02.2023 14:36
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Bunalıma girdi, kayalıklardan atladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen kadın, kayalıklardan atladı. Vücudunda kırıklar oluşan kadın, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağı Gesi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen Y.S. (24) kayalıklara çıktı. Burada bir süre duran Y.S., kendini boşluğa bıraktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre sonraya Y.S.’ye ulaşan ekipler, kadını sedyeyle ambulansa taşıdı. İlk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Y.S., burada tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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