Bunalımda olan şahıs, evdeki eşyalarını camdan attı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bunalımda olduğu iddia edilen bir şahıs, evdeki eşyalarını 14. kattaki evinin penceresinden aşağı attı. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi 6204. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bunalımda olan Ö.D., 14. kattaki evinin penceresinden eşyalarını aşağı attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikna çalışmaları sonucunda Ö.D. evinden aşağı indirildi.

Ö.D., olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.