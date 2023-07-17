Bunalımda olan şahıs, tüfekle hayatına son verdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre bunalımda olan bir şahıs, evinde bulunan tüfekle hayatına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunusemre Mahallesi Kaldırım Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bunalımda olan V.B. (60), ikametinde bulunan tüfekle kendine ateş etti. Silah sesi gelmesinin ardından haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde V.B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

V.B.’nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.