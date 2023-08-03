Bunaltıcı sıcaklar gölge yerler aratıyor
Kayseri'de etkisini gösteren sıcak havalardan bunalan vatandaşlar gölge yerlere akın ederken Meteoroloji tarafından yüksek sıcak havaların etkisinin süreceği tahmin ediliyor.
- 03.08.2023 17:42
- Güncelleme: 03.08.2023 17:42
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte etkisini gösteren sıcak havalar vatandaşlara gölge yerler aratıyor. Çoğu vatandaş vaktini ağaç altında, serin mekanlarda geçirirken çocuklar ise süs havuzlarında serinliyor.
METEOROLOJİ UYARDI: YÜKSEK SICAK HAVA ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından kent genelinde yüksek sıcak hava uyarısı verildi. 6-7-8 Ağustos günlerinde hava sıcaklığı yükselecek.
6 Ağustos Pazar: 37 derece
7 Ağustos Pazartesi: 38 derece
8 Ağustos Pazartesi: 39 derece.
1ha
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