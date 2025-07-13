Bunaltıcı sıcaklar klima satışlarını artırdı

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte klima satışlarında da artış gözlemlendi. Vatandaşlar, bunaltıcı sıcaklara karşı klima almak adına mağazaların yolunu tuttu. Klima seçerken dikkat edilmesi gereken konulara değinen ve fiyatların 29 bin liradan başladığını söyleyen Profilo Kumsmall AVM Mağaza Müdürü Murat Çık, “Klima konusunda doğru seçim için yetkili bayilerle iletişime geçmek en doğrusu. “Evin büyüklüğü, alanın küçüklüğü önemli detaylar. Marka kalitesi de çok önemli. İnsan sağlığı için de uygun, kaliteli, ortamda çok daha kaliteli soğutma yapabilecek klimalar da tercih etmek lazım. Klimalarda da mağazamıza özel tüm kredi kartlarına vade farksız şu anda 9 taksit kampanyamız var. Bu da tüketicilerimiz için ciddi bir avantaj oluşturuyor. Klimalarda da en küçük boydan enerji sınıfı olarak baktığımızda 29 binden 70 bin liraya kadar fiyat aralıkları mevcut.Doğru seçim yapmak için öncelikle bayilere müracaat etmemiz gerekiyor. Onlar gerekli tüm bilgilendirmeyi yapacaklar. Bu konuda uzman satış personellerimiz tüm tüketicilerimizin yetkili servis iletişimini sağlayarak doğru seçimi yapmaları için yardımcı olacaktır” diye konuştu.