‘Bunun da turşusu olur mu?’ demeyin

Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan turşu, havaların soğumasıyla birlikte sofralardaki yerini almaya başladı. Özellikle yaz gıdalarından kurulan turşu, hem hastalıklara şifa hem de tam bir probiyotik kaynağı. Yaygın olarak kurulan lahana, biber, salatalık turşularının yanı sıra aklınıza gelebilecek birçok gıdanın da turşusu yapılmaya başladı.

Kayseri’de ise turşu denince akıllara Bayram Ali Aydoğan geliyor. Aydoğan’ın dükkânında yaygın olarak kurulan turşuların yanı sıra ismini ilk defa duyacağınız tam 85 çeşit turşu bulmak mümkün.

Esnaflığa tatlıcılık yaparak başlayan Bayram Ali Aydoğan, daha sonra turşucu olmaya karar vermiş. Hastalanan bir hemşerisinden devraldığı işini kendi çeşitleriyle büyüten Aydoğan, turşu tariflerini de kendisinin bulduğunu ve yaptığını anlattı. Turşunun ve suyunun çok faydalı olduğunun altını çizen Aydoğan, “İnsanın damak tadı önemli. 85 çeşit turşumuz var. Yumurta, kozalak turşusu gibi değişik turşularımız var. Ama en çok rağbet gören salatalık turşusu oluyor. Yanına da kete veriyoruz. Şu an kış mevsiminde olduğumuz için turşu suyu daha çok tüketiliyor” ifadelerini kullandı.

TURŞU TÜKETMENİN FAYDALARI

Sabit müşterileri olduğunu anlatan Aydoğan, turşunun bilimsel olarak da kanıtlanmış birçok faydası olduğunu aktardı. Aydoğan, “Acı turşu suyu içen müşterilerimiz hastalanmıyor, üşütmüyor, bağışıklığı güçleniyor. Ayrıca nezle, grip, iştahsızlık, hazımsızlık gibi rahatsızlıklara da iyi geliyor. Turşu suyu içen kişi sıkılmadan sürekli içmek istiyor” dedi.

85 çeşit turşu kurduğunu belirten Aydoğan, insanlar değişik turşu çeşitlerine alıştığını söyledi. Hepsinin de damak tadına göre müşterisi olduğunu kaydeden Aydoğan, “Mesela dolgulu patlıcan, dolgulu kelek, dolgulu lahana sarması, acılı yumurta, balık gibi çeşitlerimiz var. Balığı kış yeni geldiği için daha yapmadım. Balığı zeytinyağında kızartıyorum ve üzerine turşu suyumuzu ekliyorum. Hamsi küçük olduğu için iyi olmuyor ama istavrit balığı iyi oluyor. Yurt içinden ve yurt dışından gelen özellikle gurbetçi misafirlerimiz turşu almadan gitmiyorlar” diye konuştu.

Turşu fiyatları hakkında da bilgi veren Bayram Ali Aydoğan, ücretin geçen seneyle aynı olduğunu 1 bardak turşu suyu 5 liraya sattıklarını sözlerine ekledi.