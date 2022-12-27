'Bunun da turşusu olur mu?' demeyin

Özellikle kış aylarında bolca tüketilen turşunun faydaları saymakla bitmez. Yaklaşık yarım asırdır müşterilerine şifa dağıtan turşucu Bayram Ali Aydoğan, patlıcandan keleğe, lahanadan balık ve yumurtaya kadar kurduğu turşular 'Bunun da turşusu olur mu?' dedirtiyor.  

PAYLAŞ
  • 27.12.2022 11:58
  • Güncelleme: 27.12.2022 11:58
  • 90
'Bunun da turşusu olur mu?' demeyin

Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan turşu, havaların soğumasıyla birlikte sofralardaki yerini almaya başladı. Özellikle yaz gıdalarından kurulan turşu, hem hastalıklara şifa hem de tam bir probiyotik kaynağı. Yaygın olarak kurulan lahana, biber, salatalık turşularının yanı sıra aklınıza gelebilecek birçok gıdanın da turşusu yapılmaya başladı.  

Kayseri’de ise turşu denince akıllara Bayram Ali Aydoğan geliyor. Aydoğan’ın dükkânında yaygın olarak kurulan turşuların yanı sıra ismini ilk defa duyacağınız tam 85 çeşit turşu bulmak mümkün. 

Esnaflığa tatlıcılık yaparak başlayan Bayram Ali Aydoğan, daha sonra turşucu olmaya karar vermiş. Hastalanan bir hemşerisinden devraldığı işini kendi çeşitleriyle büyüten Aydoğan, turşu tariflerini de kendisinin bulduğunu ve yaptığını anlattı. Turşunun ve suyunun çok faydalı olduğunun altını çizen Aydoğan, “İnsanın damak tadı önemli. 85 çeşit turşumuz var. Yumurta, kozalak turşusu gibi değişik turşularımız var. Ama en çok rağbet gören salatalık turşusu oluyor. Yanına da kete veriyoruz. Şu an kış mevsiminde olduğumuz için turşu suyu daha çok tüketiliyor” ifadelerini kullandı.

TURŞU TÜKETMENİN FAYDALARI

Sabit müşterileri olduğunu anlatan Aydoğan, turşunun bilimsel olarak da kanıtlanmış birçok faydası olduğunu aktardı. Aydoğan, “Acı turşu suyu içen müşterilerimiz hastalanmıyor, üşütmüyor, bağışıklığı güçleniyor. Ayrıca nezle, grip, iştahsızlık, hazımsızlık gibi rahatsızlıklara da iyi geliyor. Turşu suyu içen kişi sıkılmadan sürekli içmek istiyor” dedi.

85 çeşit turşu kurduğunu belirten Aydoğan, insanlar değişik turşu çeşitlerine alıştığını söyledi. Hepsinin de damak tadına göre müşterisi olduğunu kaydeden Aydoğan, “Mesela dolgulu patlıcan, dolgulu kelek, dolgulu lahana sarması, acılı yumurta, balık gibi çeşitlerimiz var. Balığı kış yeni geldiği için daha yapmadım. Balığı zeytinyağında kızartıyorum ve üzerine turşu suyumuzu ekliyorum. Hamsi küçük olduğu için iyi olmuyor ama istavrit balığı iyi oluyor. Yurt içinden ve yurt dışından gelen özellikle gurbetçi misafirlerimiz turşu almadan gitmiyorlar” diye konuştu. 

Turşu fiyatları hakkında da bilgi veren Bayram Ali Aydoğan, ücretin geçen seneyle aynı olduğunu 1 bardak turşu suyu 5 liraya sattıklarını sözlerine ekledi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Mükremin Özlü istifa etti

Milli Yol Partisi Kayseri İl Başkanı Mükremin Özlü istifa etti

Şehitler, okul sınıflarında yaşatılıyor

Şehitler, okul sınıflarında yaşatılıyor

'Edep Erdemi' söyleşisinin konuğu Nurullah Genç olacak

‘Edep Erdemi’ söyleşisinin konuğu Nurullah Genç olacak

Büyükkılıç: '9 bin üreticinin su faturasının yarısını büyükşehir ödedi'

Büyükkılıç: '9 bin üreticinin su faturasının yarısını büyükşehir ödedi'

4 sanatı 1 tabloda birleştirdi

4 sanatı 1 tabloda birleştirdi

Şair Nurullah Genç 'Edep Erdemi'ni anlatacak

Şair Nurullah Genç 'Edep Erdemi'ni anlatacak

Çok Okunanlar
1
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

2
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

'Sigara pankreas kanseri açısından önemli bir risk faktörü'

5
Sağlık Bakanlığı'na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

Sağlık Bakanlığı’na 42 bin 500 personel alınacak, başvurular başladı

6
Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

Karın içi sıcak kemoterapi HIPEC kanser hastalarına konfor sağlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocasinan bir yılda 132 km asfalt yol yaptı

Kocasinan bir yılda 132 km asfalt yol yaptı

Fuarın renkli esnafı: Senegalli Ebubekir

Fuarın renkli esnafı: Senegalli Ebubekir

DAHA FAZLA
Başkan Yalçın'dan Kış Çalışmaları Ekibine Moral

Başkan Yalçın'dan Kış Çalışmaları Ekibine Moral

Başkan Büyükkılıç'a Yeraltı Çarşısı Teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a Yeraltı Çarşısı Teşekkürü

Melikgazi Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Yeşilay'ın 6. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması sonuçlandı

Yeşilay'ın 6. Sağlıklı Fikirler Kısa Film Yarışması sonuçlandı

'Bunun da turşusu olur mu?' demeyin

‘Bunun da turşusu olur mu?’ demeyin