Bünyan'a 100 milyon 600 bin liralık atıksu kollektör yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bünyan ilçesine bağlı Gergeme Mahallesi’nde atık suların deşarjı için gerekli olan kolektör hattı imalatı başlatıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri’yi daha yaşanabilir hale getirmek için yüklenmiş olduğumuz sorumluluğun bilinci ile çözüm odaklı projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Tabi ki kaliteli bir altyapı için gerekli zeminleri oluşturmak çok önemli. Bu bilinçle doğru hamleler ile nokta atışı yaparak hem bütçemizi daha verimli kullanıyor hem de vatandaşımıza daha faydalı oluyoruz. Çok şükür KASKİ’miz ile altyapı faaliyetlerimizi, bugünü değil yarınları düşünerek yapmaya gayret ediyoruz. Bu anlamda Bünyan İlçemizde nüfus artışına bağlı olarak mevcut kanalizasyon hatlarının revize edilmesi ihtiyacı doğmuştur. Hemen işe koyularak ihalesi yapıldı ve hızlı bir şekilde Gergeme Mahallesi’nde yatay sondaj ve açık kazı metoduyla kanalizasyon kolektör hattı imalatına başlanıldı. Önce insanımızı, sonra çevremizi düşünerek maliyeti 10 milyon 600 bin TL, uzunluğu ise 440 metre olan bir işten bahsediyoruz. Bölgedeki arazi şartları nedeniyle işin belli bir kısmı yatay sondaj teknolojisi ile yürütülüyor. Çok şükür şu anda hiçbir sıkıntı yok. Ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar. Proje tamamlandığında insan ve çevre sağlığını korumanın yanı sıra kanalizasyon kolektör hattımız cazibeli olarak atık su arıtma tesisine ulaşacak. Böylelikle bölgedeki terfi merkezine ihtiyaç kalmayacak. Bunun sonucunda da terfi merkezinde kullanılan atık su pompaları için harcanılan enerji, bakım onarım gibi işletme maliyetleri tamamen ortadan kalkmış olacak. Amacımız en kısa sürede tamamlayarak bölge halkımızın hizmetine sunmak” diye konuştu.