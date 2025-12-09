Bünyan'a Hükümet Konağı Müjdesi

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, hükümet Konağı projesine ilişkin ödenek talebinin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından olumlu karşılandığını duyurdu. Yeni hükümet konağında Kaymakamlık, Adliye, Askerlik Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, SGK İlçe Müdürlüğü birimleri tek çatı altında toplanacak.

Başkan Metin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni Hükümet Konağımız Bünyanımıza hayırlı olsun. Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy ile birlikte İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’yı ziyaret ederek Bünyanımız için ön hazırlıkları tamamlanan Yeni Bünyan Hükümet Konağı projemize ilişkin ödenek talebimizi ilettik. Ödeneğimizin olumlu karşılayan Bakanımız Ali Yerlikaya’ya ve bu süreçte büyük destekleri bulunan MHP Genel Başkan Yardımcımız, Kayseri Milletvekilimiz İsmail Özdemir’e ve Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy’a teşekkür ediyoruz. Yeni hükümet konağımız; Kaymakamlık, Adliye, Askerlik Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tapu Müdürlüğü, SGK İlçe Müdürlüğü birimlerini tek çatı altında toplayarak vatandaşlarımıza daha hızlı, daha modern ve erişilebilir hizmet sunacaktır. Bünyan’ımızın geleceğine değer katacak bu önemli yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.