Bünyan’a ikinci cam teras

Bünyan Belediyesi, İkinci Cam Teras Projesinde tamamlanma aşamasına gelindiğini açıkladı. İlçenin doğal güzelliklerini yüksek bir noktadan izleme fırsatı tanıyan cam teras, modern mimarisi, güvenli yapısı ve geniş görüş açısıyla ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada; “İlçemizin doğal güzelliklerini en yüksek noktadan izleme imkânı sunacak İkinci Cam Teras Projemiz, tamamlanma aşamasına geldi. Modern mimarisi, güvenli yapısı ve geniş görüş açısıyla, hemşehrilerimize ve ziyaretçilerimize büyüleyici bir manzara deneyimi yaşatacağız. Terasımızda kahvaltı salonu, manzaraya karşı salıncaklar, amfi tiyatro ve çeşitli eğlence alanları bulunacak. Bu sayede yalnızca bir seyir noktası değil, ailelerin keyifle vakit geçireceği, misafirlerini ağırlayacağı, turizme katkı sağlayacak bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Bünyan’ın panoramasını cam zemin üzerinden izlemek, hem adrenalin hem huzur dolu bir deneyim olacak” ifadelerine yer verildi.