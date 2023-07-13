Bünyan'a özgü lezzet Bünyan kıymalısı

Bünyan’da daha önce kıraathane ve düğün salonu olarak kullanılan Bünyan Yenice Çay Bahçesi, Bünyan Belediyesi tarafından restoran haline dönüştürüldü. Sulu yemeğinden Bünyan kıymalısına, ızgara çeşitlerinden alabalığa kadar birçok yiyeceğin bulunduğu restorandın en sevilen yemeği Bünyan kıymalısı. Bünyan kıymalısının özellikleri hakkında bilgi veren aşçı Ender Kayapınar, “Bünyan kıymalısının en büyük özelliği koyun etinden olması, kaburga etinden olması, hafifi yağlı olması, kuru etle olmaz illa ki biraz yağlı olacak. Lezzetli olmasındaki faktörler ise doğal taş fırınlarımız ve kullandığımız odunlar. Keza işçilik ve ustalık da öyle” şeklinde konuştu.

Develi cıvıklısı ile arasındaki farkın Develi cıvıklısının zırhta, Bünyan kıymalısının ise kasap kıymasından yapıldığını söyleyen Kayapınar, kıymalının müşteriler tarafından çok sevildiğini söyledi. Kayapınar, “Bünyan kıymalısı gelen müşteriler tarafından çok seviliyor. Özellikle dışarıya çıkanlar, dışarıdan gelenler çok sever, yaptırıp götürenler bile var. Bizim için Bünyan kıymalısı hayat felsefesi, değişik bir tat. Bu kıymalıyı tatmak için herkesi Bünyan Belediyesi Sosyal Tesislere bekliyoruz” ifadelerini kullandı.