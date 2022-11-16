Bünyan’a seyir terası yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2022 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısında, 50 asıl 19 ek olmak üzere 69 gündem maddesini karara bağladı. Bu maddeler arasında yer alan, Bünyan İlçesinde seyir terası yapılması işi ile ilgili Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Bünyan Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi de görüşüldü.

Talep, oy birliği ile meclis üyelerince kabul edilirken, Büyükkılıç, "Valiliğimiz ile Büyükşehir'imizin büyük ortaklığında Bünyan’ımıza seyir terası yapılıyor. O zaman 6 milyon TL'lik ihaleyi Valilik ile Büyükşehir'imiz yarı yarıya paylaşsın. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da, "Tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Bünyan Belediyesi işbirliğinde yapılacak olan cam teras projesi ile hem ilçe turizmine katkı sağlanacak hem de vatandaşlar, Bünyan’ı keyifle seyredebilecek.

AKKIŞLA VE FELAHİYE İÇİN DE PROJELER HAYATA GEÇİYOR

Öte yandan, mecliste Akkışla ve Felahiye ilçelerinde yaşayan kadınların aktif iş gücüne katılımlarını sağlayarak kadın istihdamını artırmaya ve desteklemeye yönelik iki ayrı gündem maddesi de, meclis üyelerince kabul edilmişti.