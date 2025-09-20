Bünyan Asmakaya'da restore edilen cami açıldı

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, MHP İlçe Başkanı Mustafa Göktaş ile yönetimi ve ilçe oda başkanları Asmakaya Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Öte yandan restore edilen mahalle camisinin açılışı gerçekleştirdirildi. Başkan Metin yaptığı açıklamada, “İlçemizin her köşesinde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye, birlikte çözüm üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.