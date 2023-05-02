Bünyan basketbolda marka oldu

Geçen yıl Bünyan Cennet Yiğit Ortaokulu öğrencilerinin Kayseri Basketbol Şampiyonu olarak Türkiye genelinde ilk 5 takım arasına girmesinin ardından bu yıl da rakip tanımayarak finalde karşı karşıya gelen Bünyan Fatih İlkokulu ile Bünyan Atatürk İlkokulu öğrencilerinin müsabakasında kazanan Bünyan oldu.

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  • 02.05.2023 17:59
  • Güncelleme: 02.05.2023 19:58
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Bünyan basketbolda marka oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Geçen yıl Bünyan Cennet Yiğit Ortaokulu öğrencilerinin Kayseri Basketbol Şampiyonu olarak Türkiye genelinde ilk 5 takım arasına girmesinin ardından bu yıl da rakip tanımayarak finalde karşı karşıya gelen Bünyan Fatih İlkokulu ile Bünyan Atatürk İlkokulu öğrencilerinin müsabakasında kazanan Bünyan oldu.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “Ömer hocamız ve evlatlarımızın yoğun çabası, ailelerimizin ve bizlerin büyük desteği ile Kayseri genelinde tüm rakiplerine fark atan minik devlerimizin yıldızlaşması ile Bünyan’ımız Kayseri Basketbol Turnuvalarında bir marka haline geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Okul Müdürlerimiz, Ömer hocamız ve evlatlarımız belediyemizde bizleri ziyaret ederek verdiğimiz destek ve yardımlar için bizlere teşekkür etti. Bu başarıda ve ilçemizin basketbolda marka haline gelmesinde büyük emeği olan başta Ömer hocamız ve evlatlarımız olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum. Başarıları ile bizleri gururlandıran ve büyük mutluluk yaşatan evlatlarımıza, hocamıza ve ailelerimize teşekkür ediyor; spora, sporcuya ve evlatlarımıza desteğimizin ve güvenimizin sonsuz olduğunu bir kez daha belirtiyorum. Tebrikler çocuklar, başarılarınız daim olsun” dedi.

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İHA

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