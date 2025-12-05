Bünyan Belediyesi 13 taşınmazı satışa çıkardı

Bünyan Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 13 adet taşınmazın açık teklif usulü ile tek tek satılacağını duyurdu. Büyüktuzhisar, Gaziler, Gergeme, Kardeşler, Yağmurbeyli, Yenimahalle/Koyunabdal ve Sağlık mahallelerinde kiraya verilecek 9 tarla ve 4 arsa için belirlenen muhammen bedelleri ise 300 bin TL ile 4 milyon 450 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. İhale, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 16.00’da Bünyan Belediyesi Toplantı Salonu’nda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile tek tek satılacak.

İhale katılımcılarından istenecek belgeler ise şu şekilde:

“a) Gerçek Kişiler: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzunu veya banka teminat mektubunu, nüfus cüzdan fotokopisini ve adres bildirim belgesini, İhale Şartname bedeli olan 500,00 TL yatırdığına dair makbuzunu, b)Tüzel Kişiler: Belediyemize yatırmış oldukları geçici teminat makbuzunu veya banka teminat mektubunu, ihaleye iştirak eden şirketin, şirketi temsil eden yetkili şahıs veya şahısların yetki belgesini, imza sirkülerini ve adres bildirim belgesini; İbraz etmeleri İhale Şartname bedeli olan 500,00 TL yatırdığına dair makbuz ve Belediyemize vadesi geçmiş borcunun olmaması gerekmektedir.”