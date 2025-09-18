  • Haberler
Bünyan Belediyesi, 26 adet taşınmazı ihale ile satışa çıkardı

Bünyan Belediyesi mülkiyetinde bulunan 26 taşınmaz açık teklif usulü ihale ile satılacak.

Mustafa YAĞMUR
Bünyan Belediyesi, mülkiyetinde bulunan 26 adet taşınmazı, açık teklif usulü ihale ile satışa çıkartacak. Elbaşı, Büyüktuzhisar, Burhaniye, Dağardı, Doğanlar, Gaziler, Gergeme, Kardeşler, Karacaören, Yağmurbeyli, Yenimahalle/Koyunabdal, Yünören, Sağlık mahallelerinde 2 katlı yapı, arsa, tarla, bağ ve kavaklık statüsünde bulunan 26 adet taşınmaz için düzenlenecek ihale, 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 16.00'da Bünyan Belediye Meclis Toplantı Salonunda açık teklif usulü ile tek tek satılacak.
İhale için Şartname bedeli 500,00 TL olarak belirlendi.

Taşınmazlar için belirlenen muhammen bedel ise 120 bin TL ile 4 milyon 450 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Haber Merkezi
