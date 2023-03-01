Bünyan Belediyesi araç filosu büyümeye devam ediyor

Bünyan Belediyesi araç filosu büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor.

PAYLAŞ
  • 01.03.2023 17:44
  • Güncelleme: 01.03.2023 17:53
  • 48
Bünyan Belediyesi araç filosu büyümeye devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediyesi araç filosu büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor.

Bünyan Belediyesi araç filosuna gerek hibe, gerekse öz kaynakları ile 2019’dan beri kattığı 12 araç ve ekipmanın ardından, bugün yine öz kaynaklarıyla 5 yeni araç daha ekledi. Büyük ve güçlü filosu sayesinde deprem sürecinde Bünyan Belediyesi, afet bölgelerine Bünyan halkının çok sayıda yardımlarını, destek ekiplerini, destek araç ve ekipmanlarını ulaştırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “2019 yılından başlayarak bu zamana kadar devam eden araç filomuzu geliştirme ve güçlendirme çalışmalarının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu alanda ilk günden bu yana Bünyan Belediyesi araç filomuza gerek hibe, gerekse öz kaynaklarımız ile kattığımız 12 araç ve ekipmanın ardından bugün Bünyan Belediyesi olarak kendi imkanlarımızla 5 araç daha ekledik. Planlı ve programlı çalışmalarımız sayesinde birçok alanda olduğu gibi araç, ekip ve ekipman alanında da ilçemizi kendine yetebilir hale getiriyor ve en doğru şekilde geliştiriyoruz. Bünyan’ımıza ve afet sürecinde bölgeye yardım ve destek olup yağan tüm yüce gönüllü Bünyanlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını niyaz ediyor, Allah’tan kaza bela vermemesini diliyorum’’ ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kaçakçılık operasyonunda 11 kişi adli kontrolle serbest

Kaçakçılık operasyonunda 11 kişi adli kontrolle serbest

İl Müdürü Livdumlu: 'Kayseri büyük oranda afet bölgesi ilan edilecek diye düşünüyorum'

İl Müdürü Livdumlu: 'Kayseri büyük oranda afet bölgesi ilan edilecek diye düşünüyorum'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Depremzede kardeşlerimizin her zaman yanındayız'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Depremzede kardeşlerimizin her zaman yanındayız'

Depremzede çocuklara psikolojik destek

Depremzede çocuklara psikolojik destek

Tekden Hastanesi yeniden hizmete başladı

Tekden Hastanesi yeniden hizmete başladı

Elbistan'da kol kola, şeffaf odada baş başa

Elbistan'da kol kola, şeffaf odada baş başa

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deprem bölgesinde yıkımın nedenleri ve deprem sonrası yapılması gerekenler

Deprem bölgesinde yıkımın nedenleri ve deprem sonrası yapılması gerekenler

'Kanuna aykırı gösteriye katılmak' suçundan aranan şüpheli yakalandı

‘Kanuna aykırı gösteriye katılmak’ suçundan aranan şüpheli yakalandı

DAHA FAZLA
İYİ Partili Yücel: 'Kocasinan Belediye işçileri maaş farkını alamadı'

İYİ Partili Yücel: “Kocasinan Belediye işçileri maaş farkını alamadı”

ERÜ'de 'Acil Durumlarda Eğitim Yönetimi- 1: İletişim Becerileri' çalıştayı düzenlendi

ERÜ’de “Acil Durumlarda Eğitim Yönetimi- 1: İletişim Becerileri” çalıştayı düzenlendi

Bünyan Belediyesi araç filosu büyümeye devam ediyor

Bünyan Belediyesi araç filosu büyümeye devam ediyor

Kahveci cinayetinin sanığı hakkında mütalaa verildi

Kahveci cinayetinin sanığı hakkında mütalaa verildi

Kayseri'de 3 büyüklüğünde deprem

Kayseri'de 3 büyüklüğünde deprem