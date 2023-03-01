Bünyan Belediyesi araç filosu büyümeye devam ediyor

Bünyan Belediyesi araç filosu büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor.

Bünyan Belediyesi araç filosuna gerek hibe, gerekse öz kaynakları ile 2019’dan beri kattığı 12 araç ve ekipmanın ardından, bugün yine öz kaynaklarıyla 5 yeni araç daha ekledi. Büyük ve güçlü filosu sayesinde deprem sürecinde Bünyan Belediyesi, afet bölgelerine Bünyan halkının çok sayıda yardımlarını, destek ekiplerini, destek araç ve ekipmanlarını ulaştırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “2019 yılından başlayarak bu zamana kadar devam eden araç filomuzu geliştirme ve güçlendirme çalışmalarının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu alanda ilk günden bu yana Bünyan Belediyesi araç filomuza gerek hibe, gerekse öz kaynaklarımız ile kattığımız 12 araç ve ekipmanın ardından bugün Bünyan Belediyesi olarak kendi imkanlarımızla 5 araç daha ekledik. Planlı ve programlı çalışmalarımız sayesinde birçok alanda olduğu gibi araç, ekip ve ekipman alanında da ilçemizi kendine yetebilir hale getiriyor ve en doğru şekilde geliştiriyoruz. Bünyan’ımıza ve afet sürecinde bölgeye yardım ve destek olup yağan tüm yüce gönüllü Bünyanlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını niyaz ediyor, Allah’tan kaza bela vermemesini diliyorum’’ ifadelerini kullandı.