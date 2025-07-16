Bünyan Belediyesi borçlarının tamamını ödedi

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde belediyeye ait olan 18 milyon 101 bin 150 TL borcun tamamını ödediklerini belirtti.

Başkan Metin yaptığı açıklamada; “31 Mart 2024 tarihi itibarıyla 18 milyon 101 bin 150 TL borçla devraldığımız Bünyan Belediyemiz, aradan geçen kısa süreye rağmen bugün itibarıyla borçsuz bir belediye haline gelmiştir. 13 milyon 188 bin 150 TL piyasa borcu, 4 milyon 913 bin TL kredi borcu ve toplamda 8 emekli işçimize 5 milyon 157 bin 47 TL kıdem tazminatı ödenmiş olmasına rağmen, belediyemiz hiçbir borcu kalmadan hizmetlerine devam etmektedir. Toplamda 23 milyon 258 bin 197 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Bu başarı, yalnızca belediyemizin değil, aynı zamanda birlikte yürüdüğümüz güçlü kadronun ve hayırsever vatandaşlarımızın eseridir. Bu vesileyle başta Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekilimiz Sayın İsmail Özdemir’e, MHP Kayseri Milletvekilimiz Sayın Baki Ersoy’a, Cumhur İttifakı'nın tüm kıymetli milletvekillerine ve belediyemize destek veren tüm hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Söz verdiğimiz gibi, Bünyan’da israfı sona erdirdik, şeffaflığı esas aldık ve kaynaklarımızı halkımız için kullandık. Artık hedefimiz; borçsuz, güçlü ve hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışıyla Bünyan’ımızı daha da ileri taşımaktır. Bu kutlu yolda bizimle yürüyen herkese yürekten teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.