Bünyan Belediyesi bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerini unutmadı

Bünyan Belediyesi, ramazan yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Her yıl düzenli olarak mahalle esnaflarından alınarak Bünyanlılara ulaştırılan ramazan yardım paketlerinin dağıtımı, 46 mahallede tamamlandı. Yardım paketlerinin 4 yıldır düzenli olarak dağıtıldığını belirten Bünyan Belediye Başkanımız Özkan Altun, "Yardım paketlerimizi zincir marketler yerine mahalle esnaflarımızdan alarak esnaflarımıza destek olup; Kayseri Büyükşehir Belediyemizin, gurbetteki, Kayserimizdeki ve ilçemizdeki hayırseverlerimizin katkılarıyla çok sayıda hemşehrimize bu yardımları ulaştırarak birlik, beraberlik ve yardımlaşma ayı olan Ramazan ayında yüzlerinin gülmesine, yuvalarının huzur dolmasına vesile olduk. Bu güzel çalışmada bizlerle birlikte ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olan yüce gönüllü hayırseverlerimize ve Kayseri Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyor; Mübarek Ramazan ayının başta ülkemiz ve milletimiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlı ve mübarek olmasını diliyorum. Allah ibadetlerimizi, dualarımızı ve yardımlarımızı kabul etsin’’ ifadelerini kullandı.