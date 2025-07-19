  • Haberler
  • Gündem
  • Bünyan Belediyesi kendi kaynaklarıyla yeni kamyonlar aldı

Bünyan Belediyesi kendi kaynaklarıyla yeni kamyonlar aldı

Bünyan Belediyesine alınan kamyonlar hakkında bilgiler veren Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, 'İki tane kamyonumuz üzerlerinde kar küreyicileri, tuzlama makinaları tamamı yüklü bir şekilde, bugün itibariyle Bünyan belediyemize aldık. Bir adet de çöp arabası aldık. Bünyan halkına, Bünyanımıza, vatanımıza, milletimize, memleketimize hayırlı olsun inşallah' dedi.

Bünyan Belediyesi kendi kaynaklarıyla yeni kamyonlar aldı

Bünyan’da belediyenin kendi sermayesiyle bünyesine kattığı kar küreyicili kamyonlar hakkında bilgiler veren Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, “İki tane kamyonumuz üzerlerinde kar küreyicileri, tuzlama makinaları tamamı yüklü bir şekilde, bugün itibariyle Bünyan belediyemize aldık. Bir adet de çöp arabası aldık. Bünyan halkına, Bünyanımıza, vatanımıza, milletimize, memleketimize hayırlı olsun inşallah. Bunları da kendi öz sermayemizle yapıyoruz. Üretken belediyecilik anlayışı içerisindeyiz. Şimdi Bünyan’a İller Bankası'ndan gelen ödenek, bütün Bünyan halkına, Kayseri halkına sesleniyorum, personel maaşımıza yetmiyor. Ben yedi gün, yirmi dört saat Bünyan’da yaşıyorum. Üretiyoruz ve yatırıma çeviriyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Başaracağız, yılmayacağız, yorulmayacağız” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Cıngı'dan kürsü işgalcisi CHP ve DEM partililere tepki
Milletvekili Cıngı’dan kürsü işgalcisi CHP ve DEM partililere tepki
Yazın Serinleten İkilisi: Öğle Öğününde Karpuz ve Peynirle Hafif Beslenme
Yazın Serinleten İkilisi: Öğle Öğününde Karpuz ve Peynirle Hafif Beslenme
Eski Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen'in ismi Bünyan'da bir sokağa verildi.
Eski Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen’in ismi Bünyan'da bir sokağa verildi.
Bünyan Belediyesi kendi kaynaklarıyla yeni kamyonlar aldı
Bünyan Belediyesi kendi kaynaklarıyla yeni kamyonlar aldı
Trafik kazasında 7 kişi yaralandı
Trafik kazasında 7 kişi yaralandı
'Sorununu çözemeyenler, kendini yemeğe veriyor'
'Sorununu çözemeyenler, kendini yemeğe veriyor'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!