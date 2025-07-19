Bünyan Belediyesi kendi kaynaklarıyla yeni kamyonlar aldı

Bünyan’da belediyenin kendi sermayesiyle bünyesine kattığı kar küreyicili kamyonlar hakkında bilgiler veren Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, “İki tane kamyonumuz üzerlerinde kar küreyicileri, tuzlama makinaları tamamı yüklü bir şekilde, bugün itibariyle Bünyan belediyemize aldık. Bir adet de çöp arabası aldık. Bünyan halkına, Bünyanımıza, vatanımıza, milletimize, memleketimize hayırlı olsun inşallah. Bunları da kendi öz sermayemizle yapıyoruz. Üretken belediyecilik anlayışı içerisindeyiz. Şimdi Bünyan’a İller Bankası'ndan gelen ödenek, bütün Bünyan halkına, Kayseri halkına sesleniyorum, personel maaşımıza yetmiyor. Ben yedi gün, yirmi dört saat Bünyan’da yaşıyorum. Üretiyoruz ve yatırıma çeviriyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Başaracağız, yılmayacağız, yorulmayacağız” ifadelerinde bulundu.