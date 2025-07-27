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Bünyan Belediyesi'nden Kahramanmaraş'taki yangınlara destek

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyan Belediyesi olarak Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına belediye ekipleri tarafından destek verdiklerini belirterek, 'Yüreğimiz yanıyor. Türkiye'nin çeşitli noktalarında çıkan yangınlar hepimizi derinden üzmekte. Bu felaketlere karşı tek yürek olmanın tam zamanı. Bünyan Belediyesi olarak, Kahramanmaraş'taki yangın söndürme çalışmalarına ekiplerimizle destek veriyoruz' dedi.

Bünyan Belediyesi'nden Kahramanmaraş'taki yangınlara destek

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla Bünyan Belediyesi olarak Kahramanmaraş’taki yangın söndürme çalışmalarına belediye ekipleri tarafından destek verdiklerini belirterek, “Yüreğimiz yanıyor. Türkiye’nin çeşitli noktalarında çıkan yangınlar hepimizi derinden üzmekte. Bu felaketlere karşı tek yürek olmanın tam zamanı. Bünyan Belediyesi olarak, Kahramanmaraş’taki yangın söndürme çalışmalarına ekiplerimizle destek veriyoruz. Alevlere karşı verilen bu büyük mücadelede biz de elimizi taşın altına koyuyor, kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, sahada canla başla çalışan tüm görevlilerimize Rabbim’den güç ve kolaylık diliyorum. Birlikte atlatacağız. Dayanışma ile, umutla, yeniden yeşereceğiz” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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