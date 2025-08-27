Bünyan Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine burs desteği

  • Haberler
Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Bünyan'da ikamet eden ve üniversite yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kazanan tüm gençlere burs imkanı sunacağını açıkladı.

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçede ikamet eden ve üniversiteye yerleşen öğrencilere burs imkanı verileceğini duyurdu. Başkan Metin, yaptığı açıklamada, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’ye girerek üniversitelerine yerleşen tüm öğrencilerimizi tebrik ederim. Bünyan’da ikamet eden ve üniversite yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kazanan tüm gençlerimize ayrım gözetmeksizin Bünyan Belediyesi olarak burs imkanı sunacağım. 'Her bir gencimiz bizim geleceğimizdir' düsturuyla öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

