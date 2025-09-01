  • Haberler
  • Gündem
  • Bünyan Belediyesi'ne ait 5 adet taşıt ihale ile satılacak

Bünyan Belediyesi'ne ait 5 adet taşıt ihale ile satılacak

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, mülkiyeti Bünyan Belediyesine ait 5 adet taşıtın satış ihalesine çıktığını açıkladı. Satışı olacak 5 adet taşıt açık teklif usulü ile 17 Eylül 2025 tarihinde saat 16:00'da ihale ile satılacak.

Bünyan Belediyesi'ne ait 5 adet taşıt ihale ile satılacak

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, mülkiyeti Bünyan Belediyesine ait 5 adet taşıtın satış ihalesine çıktığını açıkladı. Başkan Metin açıklamasında “Mülkiyeti Bünyan Belediyesine ait aşağıda bilgileri bulunan 5 adet taşıt 27.08.2025 tarih ve 195 sayılı encümen kararına istinaden 2886 DİK’nun 45 Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 17.09.2025 tarih ve saat 16:00 da ihale ile satılacaktır. İhaleye ilişkin detaylara https://bunyan.bel.tr/portfolio/arac-ihalesi-hk/ adresinden ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Gülsoy: İhracatı Destekleyici Politikalara Daha Fazla Öncelik Verilmeli
Gülsoy: İhracatı Destekleyici Politikalara Daha Fazla Öncelik Verilmeli
Bakan Tekin'den okul kıyafeti uyarısı: 'Velilere külfet yüklemeyin'
Bakan Tekin’den okul kıyafeti uyarısı: “Velilere külfet yüklemeyin”
Bünyan Belediyesi'ne ait 5 adet taşıt ihale ile satılacak
Bünyan Belediyesi’ne ait 5 adet taşıt ihale ile satılacak
Üniversite kayıtları başladı
Üniversite kayıtları başladı
Kayseri'de 16 Haftadır Süren Sessiz Protesto: İsrail Menşeli Ürünlere Boykot
Kayseri'de 16 Haftadır Süren Sessiz Protesto: İsrail Menşeli Ürünlere Boykot
Polis ekipleri, 5 kilogram 179,07 gram narkotik madde ele geçirdi
Polis ekipleri, 5 kilogram 179,07 gram narkotik madde ele geçirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!