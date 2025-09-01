Bünyan Belediyesi'ne ait 5 adet taşıt ihale ile satılacak
Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, mülkiyeti Bünyan Belediyesine ait 5 adet taşıtın satış ihalesine çıktığını açıkladı. Başkan Metin açıklamasında “Mülkiyeti Bünyan Belediyesine ait aşağıda bilgileri bulunan 5 adet taşıt 27.08.2025 tarih ve 195 sayılı encümen kararına istinaden 2886 DİK’nun 45 Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 17.09.2025 tarih ve saat 16:00 da ihale ile satılacaktır. İhaleye ilişkin detaylara https://bunyan.bel.tr/portfolio/arac-ihalesi-hk/ adresinden ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.