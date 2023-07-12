Bünyan Belediyesi sosyal tesisi vatandaşları bekliyor

Bünyan Belediyesi sosyal tesisi Bünyan Yenice Çay Bahçesi açıldı. Sulu yemeğinden Bünyan kıymalısına, ızgara çeşitlerinden alabalığa kadar birçok yiyeceğin bulunduğu restoran ziyaretçilerini bekliyor.

Bünyan’da daha önce kıraathane ve düğün salonu olarak kullanılan Bünyan Yenice Çay Bahçesi, Bünyan Belediyesi tarafından restoran haline dönüştürüldü. Mekanın bütün vatandaşların huzurlu bir şekilde aileleri ile birlikte güvenli bir şekilde zaman geçirebilecekleri bir nokta haline geldiğini söyleyen Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, “Burası hakikaten Bünyan’ın en güzel noktalarından bir tanesi. Bünyan’ın merkezinde keyifli zaman geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Burası gerçekten yeşilliğiyle, terasa yakınlığıyla, bütün vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde aileleri ile birlikte güvenli bir şekilde zaman geçirebilecekleri bir nokta. Böyle nitelikli bir mekan kazandırdıkları için Bünyan Belediye Başkanımız başta olmak üzere, Bünyan Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki inşallah sizlerin de aracılıyla tüm vatandaşlarımız burayı ziyaret eder ve keyifli zaman geçirirler” şeklinde konuştu.

Bünyan kıymalısının Türkiye’de lezzet haritasına eklenmesi gereken bir yiyecek olduğunu belirten Gülen, “Tüm vatandaşlarımız burada mutlaka Bünyan kıymalısını denesinler emininki farkı görecekler, büyük keyif alacaklar” dedi.

‘BÜNYAN’DA ÇOK GÜZEL ŞEYLER OLUYOR’

Tesisin hem görselliği hem de havası ile Bünyan’ın gönlünde yer aldığını dile getiren Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “Bünyan’da çok güzel şeyler oluyor. Bugün 4’üncü sosyal tesisimizi açmış bulunmaktayız. Burası daha önce düğün salonu ve kıraathane olarak hizmet veren bir yerdi. Bünyan Yenice Çay bahçesi. Biz aldık ufak dokunuşlarla bu doğa harikası bir yere restoran haline dönüştürdük. Artık Pınarbaşı Mesire alanımızdaki yemekle, Cam Terasımızdaki sunumlar bunların hepsi burada oldu. Özellikle Bünyanlının, ‘Bünyan’da yazın gidebilecek bir yerimiz yok’ noktasında açmış olduğumuz bir destinasyonun devamı oldu. Çokta ilgi görüyor, insanlar yemeklerini yiyor, öğle arası saatlerinde özellikle Bünyan’da çalışan devlet memurlarımız çok rağbet ediyor. Hem görselliği hem havası hem de güzel dokunaklı yerimiz şu anda Bünyan’ın gönlünde yer aldı. Çok da güzel bir hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.

Restoranda sulu yemeğinden Bünyan kıymalısına, ızgara çeşitlerinden alabalığa kadar birçok yiyeceğin bulunduğunu söyleyen Altun, “Başta kıymalı üzerine biz profesyoneliz. Bünyan kıymalısı çok ünlüdür. Develi ile yarışırız. Cam terasa gelen insanlar sabah kahvaltısını orada yaparsa öğlen burada kıymalı yiyebilirler. Öğleden sonra Pınarbaşı Mesire Alanında balık yiyebilirler. Burada restoranda olan her türlü yemekler var. Sulu yemek olsun, kıymalı olsun, ızgara çeşitleri olsun, alabalık olsun ki Bünyan olarak balıkla ünlüyüz, yani bütün yemeklerimiz mevcut” diye konuştu.