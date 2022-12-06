Bünyan Cam Teras 1 ay sonra açılıyor

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, KayseRadar ve Radyo Radar’dan canlı olarak yayınlanan ‘Bunu Da Konuşalım’ programına konuk oldu. Gazeteci Erdinç Teğmen’in sorularını cevaplayan Altun, Aspir üretimi ile ilgili konuştu. Aspiri bu yıl kendi belediye arazilerinde ürettiklerini söyleyen Altun, “Aspir aynı ay çekirdeğine benziyor ama bunun özgül ağırlığı hafif. Aspirin yağını çıkarıyoruz, burada önemli şey ise bunun soğuk sıkım olması. Ay çekirdeği yağı ise sıcak rafine oluyor. Bu yıl Memduh Başkan tohumu bize verdi. Aspirin tohumu çok pahalı değil, burada hem tohum üretebiliyorsunuz hem de yağını çıkarabiliyorsunuz. Biz her yıl ramazan iaşe paketi dağıtıyoruz bu yıl paketlerimizde Aspir yağı olacak. Biz üretimi yapıyoruz, bizim Bünyan bölgesindeki mahallelerimizde bunun soğuk sıkım üniteleri var. Özel firmalar kurdu ve bizden de hayır işi olduğu için ücret almıyorlar. Bu yıl 60 dönümle başladık önümüzdeki yıl 160 dönüme çıkarıyoruz. Burada amaç, Aspir üretimi vardı 10 yıldır devam ediyordu ama bu denli değildi yağ popüler olduğu zaman daha çoğaldı. Aspir yağının, ay çiçeği yağı ve Zeytin yağı arasında olan bir yağ olduğunu ve çok sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bu Bünyan’a özel bir şey değil ama Bünyan’ın arazileri elverişli olduğu için biz buna öncülük ettik. İlk defa belediye ile yani bir devlet kurumu ile bunu yapmış olduk. Aspir ekmek isteyenler tohumunu il ve ilçe tarıma giderek Aspir ekeceğim derseniz size tohum temin edeceklerdir. Eğer onlar temin edemezse Bünyan’da herhangi bir çiftçi yol gösterir” şeklinde konuştu.

Gilaburu’nun da bu sene çok üretildiğini dile getiren Altun, “Bu sene gilaburuda rekolte yüksek ve verimliydi. Geçen yıla göre zam gelmeyen ürünlerin başında geliyor bu da bir avantaj oldu. Gilaburu artık Türkiye’de değil Dünya’da da tanındı. Talep patlaması yaşıyoruz. Bide bunu çeşitlendirdik. hapını, ilacını yapıyorlar, Ankara Üniversitesi’nde çalışmalar var, hatta Amerika’da çalışmalar var onlara numuneler gönderiyoruz. Kimya sanayisinde de kullanılmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

‘CAM TERAS BİR AY SONRA AÇILACAK’

Bünyan’da kurulacak olan Cam Teras’ın bir ay sonra açılacağını vurgulayan Altun, “Kayabaşı bölgesine Kayseri’de bir ilk olarak cam teras yapılıyor. Kayabaşı Bünyan için özel bir yer, inanılmaz bir manzarası var. 12 ayın her günü farklı bir manzara var. 12 ay boyunca oraya özellikle yerli turist çekeceğine inanıyorum. Şu an da yapım aşamasında ama hafta sonları 300 kişi geliyor. Mesire alanlarını oturma yerlerini yaptık bitirdik. Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Bünyan Belediyesi’nin ortak projesi. Camlar inşallah önümüzde ki hafta takılacak. Bir ay sonra da inşallah açacağız” diye konuştu.

‘HİZMETLERİ HİÇ BORÇLANMADAN YAPIYORUZ’

Bünyan Belediyesi olarak yaptıkları hizmetleri hiçbir şekilde borçlanmadan yaptıklarını söyleyen Altun, konuşması şu sözlerle sonlandırdı: “Biz çok fazla vaat vermedik insanlar bize güvendi, yapacaklarımıza güvendi. Bünyan halkı bize güvendi. Bizde yaptığımız hizmetlerle borcumuzu ödediğimizi düşünüyorum. Geçtiğimiz 4 yıl boyunca Bünyan’da imza atılacak 20 – 30 yıl sonra konuşulacak hizmetlere tek başıma değil hep birlikte ortaya çıkardık. Bunların hepsini ben tek başıma yapmadım ama bunlara fırsat ve zemin hazırladım. Olayı ticari ve vizyonu geniş olarak düşününce bunların çabuk olarak gerçekleşmesi için zemin hazırladım. Birçoğuna da bizzat müdahale ettik. Üniversitesi, sanayi sitesi, hastanesi, bunun ekonomik katkısı, ana yolun yapılması, bitirilmesine kadar her şeyi yaptık çok şükür. Seçimde asfaltsız kalmayacak dedim, bugün çıkmaz sokağa bile asfalt döküyoruz. Burada birde bütçe önemli biz bu hizmetleri hiç borçlanmadan yapıyoruz.”