Bünyan Cam Teraslar Projesinde Çalışmalar Sürüyor

Bünyan Belediyesi ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında, ziyaretçilerin bölgeye daha rahat ve güvenli ulaşabilmesi amacıyla yaya yolları, araç otoparkları, sosyal donatı alanları ve ticari kullanım bölgeleri oluşturuluyor. Proje alanında ayrıca çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Tamamlandığında hem ilçe sakinlerine hem de Bünyan'ı ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlere daha konforlu bir gezi imkanı sunması hedeflenen projenin, ilçenin turizm potansiyeline önemli katkı sağlaması bekleniyor. Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, ilçenin gelişimi ve turizm yatırımlarının artırılması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, “Durmadan, yorulmadan Bünyan’ımız için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Bünyan Belediyesi tarafından yürütülen Cam Teraslar Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin turizm cazibesinin artırılması ve bölge ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor. Belediye yetkilileri, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü bildirdi.