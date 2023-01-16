Bünyan Cennet Yiğit Ortaokulu yine şampiyon

Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodu Bünyan takımı 35-12 önde tamamladı. İkinci periyodu da 46-27 önde tamamlayan Bünyan Cennet Yiğit Ortaokulu son periyoda 64-38’lik üstünlükle girdi. Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu maçı 78-54’lük sonuçla kazanarak bu sene de Kayseri Şampiyonu oldu.

Birinci olan Bünyan Cennet Yiğit Ortaokuluna kupa ve madalyalarını Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen ve Belediye Başkanı Özkan Altun verdi. İkinci olan TED Kayseri Koleji’ne kupa ve madalyalarını Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, üçüncü olan Özel Tevfik Kuşoğlu Ortaokuluna kupa ve madalyalarını Kocasinan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail İslambay Çelik, dördüncü olan Özel Başakşehir Ortaokuluna kupa ve madalyalarını Kayseri Basketbol İl Temsilcisi Mehmet Ünal Sağlam takdim etti.