Bünyan'da 100 Milyon TL'lik Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Bünyan ilçesi Karacaören, İğdecik ve Musaşeyh grup yollarında asfalt çalışmaları başarıyla tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, projeyi yerinde inceledi. Harmancı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, “Bünyan ilçemiz sınırları içerisindeki grup yolunda asfalt çalışmamız tamamlandı. Bu yol, halkımızın güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla yapıldı. Şu anda yatay ve düşey işaretlemeler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Harmancı, yolun yapımında kullanılan 40 bin ton sıcak asfaltın maliyetinin yaklaşık 100 milyon TL olduğunu belirterek, bu projenin halkın güvenli seyahat etmesi için büyük önem taşıdığını vurguladı. “Hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Bünyan’daki bu asfalt çalışmaları, Kayseri’nin kırsal bölgelerinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesine katkı sağlıyor.